Respira Labs, tecnología para respirar mejor

Luego de la dolorosa pérdida de su abuela, quien murió como resultado de un caso agudo de EPOC, la Dra. María Artunduaga, quien nació en Colombia, dejó a un lado su tristeza y se inspiró para crear una startup de tecnología médica que busca ayudar a pacientes que sufren de enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC y COVID-19.

Artunduaga, hoy directora y CEO de la compañía, es científica y médica traslacional capacitada en Harvard y UC Berkeley. Ha dirigido Respira Labs con el firme propósito de prevenir y eliminar las enfermedades de origen pulmonar gracias a la capacitación de pacientes y médicos en una tecnología que les aporta información de salud procesable de alta calidad en el hogar.

Gracias al desarrollo de un dispositivo portátil para el pecho, el cual usa la resonancia acústica como medio para evaluar la función pulmonar e identificar cambios en el volumen del aire pulmonar, Respira Labs recientemente anunció la recaudación de US$ 2.8 millones para fortalecer la producción de este esperado artefacto.

Inicialmente, Artunduaga y su equipo recibieron US$ 1 millón en las rondas presemilla de financiamiento, un esfuerzo liderado por Zentynel Frontier Investments con el apoyo de VentureWell, ImpactAssets y otros inversionistas radicados en Estados Unidos y América Latina. A esta inversión inicial se sumaron US$ 1.8 millones adicionales en subvenciones provenientes de fondos como Business Innovation Research (SBIR), National Science Foundation (NSF) y National Institutes for Health (NIH).

“Somos una empresa nueva con sede en los EE. UU. emocionada por avanzar en un espacio altamente competitivo y estamos agradecidos con las organizaciones que se preocupan profundamente por nuestra misión y tecnología”, resaltó la Dra. Artunduaga en entrevista para Accesswire.

La investigadora colombiana también señaló:

Tenemos el potencial para ayudar a mejorar la vida de millones de personas que viven con problemas pulmonares en todo el mundo. La detección temprana es clave y nuestra tecnología ayudará a las personas a identificar problemas antes para evitar situaciones peligrosas y potencialmente mortales

Al tiempo que este anuncio es importante para la comunidad médica, asimismo llega en un momento en el que la financiación de nuevas empresas con origen latino venía estancada, llevando a que los propietarios de compañías latinoamericanas recibieran en 2021 únicamente el 2,1 % de las inversiones totales. Esto, a pesar de que, según la SBA, estos nuevos emprendimientos hacen parte del segmento empresarial de más rápido crecimiento, marcando el 14 % de todas las pequeñas empresas en EE. UU.

Tecnología de Respira Labs

Sylvee, el dispositivo portátil de la compañía nombrado en honor a la abuela de la Dra. Artunduaga, cuenta con una tecnología especial que “lleva el concepto de acústica al siguiente nivel”. El equipo incluye hardware y software, así como la ciencia de datos y expertos clínicos.

Respira Labs has just been awarded ~$1M by the National Science Foundation. @NSFSBIR



This investment will fund the development of an AI-powered wearable system for long-term remote monitoring of pulmonary function for patients with chronic respiratory diseases.

Haciendo uso del análisis de resonancia pulmonar, un tratamiento no invasivo que utiliza micrófonos para evaluar la salud respiratoria, se le proporciona a cada paciente una visión global de su estado, señalando posibles anomalías y permitiendo establecer un tratamiento más temprano, todo mediante la capacitación a los usuarios que de esta manera podrán manejar su salud desde casa sin tener que recurrir a una hospitalización.

“Estamos convencidos de que nadie más está intentando abordar la monitorización de la función pulmonar desde un punto de vista acústico, con la sofisticación y el rigor con el que lo está haciendo Respira Labs. Esto abre la puerta a un enorme mercado que seguirá creciendo en un mundo post-COVID”, resaltó a la publicación Cristian Hernández-Cueva, emprendedor en serie y socio general de Zentynel.

Respira Labs también ha podido avanzar en el desarrollo de sus dispositivos gracias a su selección como participante en el programa acelerador del Centro de Desarrollo de Dispositivos Médicos de Massachusetts (M2D2), el cual es patrocinado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA).

Panorama actual

La startup, que aspira obtener la aprobación de la FDA para su producto en los próximos dos años, adelanta actualmente ensayos de viabilidad con 30 pacientes en Florida y California.

Respira Labs ya cuenta con tres patentes para su tecnología, dentro de las cuales se incluye un artefacto que transmite una señal, por medio de un pulso o un tono, la cual es usada para determinar la capacidad pulmonar, el volumen de aire atrapado en los pulmones y la presencia de EPOC.

Además de la Dra. Artunduaga, Respira Labs, radicada en Mountain View, California, cuenta con un equipo de investigación de latinas y con varios desarrolladores en Medellín, Colombia.