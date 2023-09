Senador Bob Menéndez acusado de soborno

Distintas agencias de noticias de Estados Unidos anunciaron esta mañana que el senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez fue acusado, por segunda vez en 10 años, con cargos de corrupción.

De acuerdo con CNN, Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian Menéndez, están acusados ​​de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos” a cambio de la influencia del senador.

La acusación federal recientemente emitida por los fiscales, destaca el pago de sobornos con oro, efectivo, pagos de hipotecas, compensación por un “trabajo poco o nada presentado” y un vehículo de lujo.

Los cargos de conspiración también acusan a tres personas descritas como socios y empresarios de Nueva Jersey: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes.

Menéndez reaccionó tras conocer las acusaciones:

Menéndez, quien ha estado en el Senado desde 2006, aspira a la reelección el próximo año.

Esta serie de cargos de corrupción, la segunda en una década, involucra a Menéndez con tres presuntos delitos, incluido ser receptor de una conspiración de soborno.

Anteriormente luchó contra acusaciones de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con supuestos favores personales.

Según el formulario de declaración financiera más reciente del senador, desde abril, su esposa vendió lingotes de oro por un valor de hasta US$400.000, dinero destinado según Menéndez para un fondo de defensa legal.

Aunque podrá hacer parte del panel, las reglas del Grupo Legislativo Demócrata del Senado obligarán a Menéndez a dimitir como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La fiscalía acusa a Menéndez de intentar influir en la elección del presidente para el fiscal federal superior en Nueva Jersey para beneficiar a uno de los socios comerciales y presionar al Departamento de Agricultura para proteger un monopolio comercial que otro contacto tenía en Egipto.

"Los excesos de estos fiscales son evidentes. Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso. Además de eso, no contentos con hacer acusaciones falsas contra mí, han atacado a mi esposa por las amistades de larga data que tenía antes de que ella y yo nos conociéramos”, agregó Menéndez.

